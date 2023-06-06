***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 06.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile Plantasyon yatırımı için arazi temin çalışmalarımızın devam etmekte olduğu, bu amaçla Adana ili Yumurtalık İlçesinde kullanım hakkı Devlet'ten 49 yıllığına kiralanmış ve halen 35 yıl kullanım süresi bulunan toplam 609.451,68 m2 arazinin üst hakkının devri için mevcut hak sahibi ile anlaşmaya varıldığı, üst hakkının devredilebilmesi için 23.01.2023 tarihinde Adana Orman Müdürlüğüne başvuru yapıldığı, ayrıca Ankara'nın Ayaş İlçesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait toplam 870.000 m2 arazinin 29 yıllığına kiralanması amacıyla gerekli başvuruların yapıldığı kamuya açıklanmıştı.Söz konusu başvurularımıza ilişkin olarak herhangi bir gelişme olmamıştır.Konu hakkında yeni bir gelişme olduğunda tekrar açıklama yapılacaktır.Kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156261BIST