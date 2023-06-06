***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 08:15
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 06.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile Plantasyon yatırımı için arazi temin çalışmalarımızın devam etmekte olduğu, bu amaçla Adana ili Yumurtalık İlçesinde kullanım hakkı Devlet'ten 49 yıllığına kiralanmış ve halen 35 yıl kullanım süresi bulunan toplam 609.451,68 m2 arazinin üst hakkının devri için mevcut hak sahibi ile anlaşmaya varıldığı, üst hakkının devredilebilmesi için 23.01.2023 tarihinde Adana Orman Müdürlüğüne başvuru yapıldığı, ayrıca Ankara'nın Ayaş İlçesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait toplam 870.000 m2 arazinin 29 yıllığına kiralanması amacıyla gerekli başvuruların yapıldığı kamuya açıklanmıştı.
Söz konusu başvurularımıza ilişkin olarak herhangi bir gelişme olmamıştır.
Konu hakkında yeni bir gelişme olduğunda tekrar açıklama yapılacaktır.
Kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156261
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2063
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1467
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.349,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.349,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4579
|21,4632
|% 0,97
|
|Euro
|23,0153
|23,0473
|% 0,64
|
|Sterlin
|26,5985
|26,7319
|% 0,95
|
|Frank
|23,6096
|23,7519
|% 1,06
|
|Riyal
|5,7016
|5,7302
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.351
|1.351
|10,52
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.448
|4.561
|36,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.287
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,26
|0,14
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
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