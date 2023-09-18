***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 09:16
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023-04.05.2023-15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana hissedarlarımız Sn. Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Sn. Çağrı EŞMEKAYA'nın hazırlamış oldukları Pay Satış Bilgi Formlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli olmuştur.
Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı büyüme projeksiyonları çerçevesinde planlanan yatırım ve ikili anlaşmaların sağlıklı ilerlemesi uygun maliyet ve finansman kaynaklarına hızlı erişim ile mümkündür. Bu çerçevede şirket hammadde, kapasite arttırım yatırımlarının kısa sürede gerçekleşmesi için ortak satış yöntemi de finansal kaynaklara ulaşmada bir alternatif opsiyon olarak 2023 basında düşünülmüş olup, gerçekleşmesi halinde kaynağın gerektiğinde hızlı bir şekilde şirketin nakit akışının desteklenmesi için kullanılması düşünülmektedir.
Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195538
BIST
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12:597.893
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -69,01
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
12:5927,0216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
12:5928,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0500
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8300
En Düşük
28,7500
12:591.673,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.673,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|TRILC
|17,30
|254.846.137
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|296.577.706
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.647.259
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.686.965
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.319.238
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.198.463
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|OFSYM
|71,20
|100.944.257
|% -7,65
|
|THYAO
|222,90
|3.491.952.261
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,55
|1.997.591.665
|% 6,27
|
|SISE
|53,30
|1.712.293.641
|% -2,29
|
|TUPRS
|140,70
|1.644.632.172
|% -0,57
|
|ISCTR
|21,88
|1.581.879.601
|% 1,39
|
|ZOREN
|4,75
|591.097.632
|% -0,84
|
|PSGYO
|5,25
|547.443.636
|% 2,94
|
|ODAS
|12,02
|1.095.854.308
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,27
|1.399.844.805
|% 1,24
|
|HALKB
|16,23
|1.383.471.013
|% -4,08
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0143
|27,0216
|% 0,15
|
|Euro
|28,7800
|28,8300
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,4072
|33,5748
|% 0,29
|
|Frank
|30,0473
|30,2283
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,13
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,12
|0,12
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,34
|