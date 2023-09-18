***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2023-04.05.2023-15.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna hissedarlarımız Sn. Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Sn. Çağrı EŞMEKAYA'nın hazırlamış oldukları Pay Satış Bilgi Formlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli olmuştur.Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı büyüme projeksiyonları çerçevesinde planlanan yatırım ve ikili anlaşmaların sağlıklı ilerlemesi uygun maliyet ve finansman kaynaklarına hızlı erişim ile mümkündür. Bu çerçevede şirket hammadde, kapasite arttırım yatırımlarının kısa sürede gerçekleşmesi için ortak satış yöntemi de finansal kaynaklara ulaşmada bir alternatif opsiyon olarak 2023 basında düşünülmüş olup, gerçekleşmesi halinde kaynağın gerektiğinde hızlı bir şekilde şirketin nakit akışının desteklenmesi için kullanılması düşünülmektedir.Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195538BIST