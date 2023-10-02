***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2023 23:01
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06.09.2023 tarihli toplantısında alınan ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Sayın Çağrı EŞMEKAYA'ya ait 50.000 TL sermayeli Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının tamamının Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin yasal işlemler tamamlanmış olup, konuya ilişkin ilan 02.10.2023 tarih ve 10926 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Ortaklarımıza ve yatırımcılara duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198824
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|148.040.058
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|2.957.019.247
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|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
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|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
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|SKBNK
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|1.277.784.845
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|Sterlin
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|29,9598
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|7,3333
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|Alış
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|Altın Gr.
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|1.614
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|Cumhuriyet
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|11.216
|-74,00
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|Tam
|10.771
|10.931
|-157,00
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|5.402
|5.488
|-79,00
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|Çeyrek
|2.693
|2.744
|-39,00
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|Gümüş.Ons
|21,10
|21,14
|-1,06
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|Gümüş Gr.
|18,65
|18,67
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