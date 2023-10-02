***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06.09.2023 tarihli toplantısında alınan ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Sayın Çağrı EŞMEKAYA'ya ait 50.000 TL sermayeli Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının tamamının Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin yasal işlemler tamamlanmış olup, konuya ilişkin ilan 02.10.2023 tarih ve 10926 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Ortaklarımıza ve yatırımcılara duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198824BIST