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***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.02.2024 18:31
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunun 29.02.2024 tarihli toplantısında
a)     2024 yılında gerçekleştirilecek 2023 yılı olağan genel kurul toplantı gündemine eklenebilmesi ve daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilebilecek sermaye artırımları da göz önüne alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 5. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan hükme uygun olarak Şirketimizin bağımsız denetimden geçen en son finansal tablolar olan 30.06.2023 tarihli finansla tabloya göre 542.583.907,-TL olan özkaynak büyüklüğü dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanın 2.500.000.000 (İki Milyar Beş Yüz Milyon) TL olması konusunda onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
b)     Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil taslağının kabulüne,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim kurulumuz tarafından kabul edilen esas sözleşme tadil tasarıları ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253110


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