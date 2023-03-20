***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
20.03.2023 18:36
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Çağrı Eşmekaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı kendilerine ait payların satışına ilişkin pay satış bilgi formlarının onaylanması talebi ile ilgili olarak Şirketimize yaptıkları bilgilendirmeler aşağıdadır.
Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya: "Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %4,63'üne tekabül eden 2.500.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 20.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."
Sn. Çağrı Eşmekaya: "Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %4,63'üne tekabül eden 2.500.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 20.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126496
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1262
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.209,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.209,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0054
|19,0128
|% -0,01
|
|Euro
|20,3836
|20,3903
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,2592
|23,3758
|% 0,73
|
|Frank
|20,3819
|20,5047
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0485
|5,0738
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-10,99
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.160
|8.255
|269,00
|
|Yarım
|4.000
|4.039
|131,00
|
|Çeyrek
|2.000
|2.020
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,76
|
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
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17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında