***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Çağrı Eşmekaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı kendilerine ait payların satışına ilişkin pay satış bilgi formlarının onaylanması talebi ile ilgili olarak Şirketimize yaptıkları bilgilendirmeler aşağıdadır.Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya: "Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %4,63'üne tekabül eden 2.500.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 20.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."Sn. Çağrı Eşmekaya: "Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %4,63'üne tekabül eden 2.500.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 20.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126496BIST