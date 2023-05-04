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***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

04.05.2023 18:22
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Çağrı Eşmekaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı kendilerine ait payların satışına ilişkin revize edilmiş pay satış bilgi formlarının onaylanması talebi ile ilgili olarak Şirketimize yaptıkları bilgilendirmeler aşağıdadır.
 
 Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya: "Pay Tebliği'nin "Payları borsada  işlem  gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %4,63'üne tekabül eden 2.500.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 20.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. İlerleyen süreçte Şirket'in bedelsiz sermaye artırım sürecinin tamamlanması ve çıkarılmış sermayenin 54.000.000 TL'den 129.600.000 TL'ye artırılması sebebiyle, 20.03.2023 tarihli başvuruda yer alan payların toplam sermayeye oranı değişmemekle birlikte (%4,63) nominal değeri 6.000.000 TL'ye yükselmiştir. Bu sebeple yeni sermaye tutarına bağlı olarak güncellenen pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 04.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır"
 
Sn. Çağrı Eşmekaya: "Pay Tebliği'nin "Payları borsada  işlem  gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %4,63'üne tekabül eden 2.500.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 20.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. İlerleyen süreçte Şirket'in bedelsiz sermaye artırım sürecinin tamamlanması ve çıkarılmış sermayenin 54.000.000 TL'den 129.600.000 TL'ye artırılması sebebiyle, 20.03.2023 tarihli başvuruda yer alan payların toplam sermayeye oranı değişmemekle birlikte (%4,63) nominal değeri 6.000.000 TL'ye yükselmiştir. Bu sebeple yeni sermaye tutarına bağlı olarak güncellenen pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 04.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır"
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146953


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