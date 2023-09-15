***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2023-04.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Çağrı EŞMEKAYA çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 12.000.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 04.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirdikleri, aynı tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Çağrı EŞMEKAYA'nın hazırlamış oldukları Pay Satış Bilgi Formları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, Kurul'un 15.09.2023 tarihli 2 adet yazısı ekinde ortaklarımıza bugün itibarıyla tebliğ edilmiştir. Kurulca onaylı Pay Satış Bilgi Formaları ekte yayınlanmaktadır. Söz konusu paylar Borsa'da işlem görebilir niteliktedir.Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195455BIST