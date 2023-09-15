***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
15.09.2023 18:38
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023-04.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Çağrı EŞMEKAYA çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 12.000.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 04.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirdikleri, aynı tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.
Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Çağrı EŞMEKAYA'nın hazırlamış oldukları Pay Satış Bilgi Formları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, Kurul'un 15.09.2023 tarihli 2 adet yazısı ekinde ortaklarımıza bugün itibarıyla tebliğ edilmiştir. Kurulca onaylı Pay Satış Bilgi Formaları ekte yayınlanmaktadır. Söz konusu paylar Borsa'da işlem görebilir niteliktedir.
Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195455
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0653
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0795
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.669,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 14,40
|Açılış
|: 1.669,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9788
|26,9846
|% 0,24
|
|Euro
|28,7799
|28,7972
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3160
|33,4831
|% -0,05
|
|Frank
|29,9598
|30,1403
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1720
|7,2079
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|14,63
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.044
|11.156
|23,00
|
|Yarım
|5.539
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,02
|0,40
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL