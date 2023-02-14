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***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.02.2023 23:13
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Kurul'a Başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz sermaye artırımı oranının değişmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 129.600.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 2.000.000 2.800.000,000 140,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 Nâma
B Grubu, ELITE, TREELIT00019 52.000.000 72.800.000,000 140,00000 B Grubu B Grubu, ELITE, TREELIT00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 54.000.000 75.600.000,000 140,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 40.600.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 35.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 54.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, %140 oranında iç kaynaklardan artırılarak 129.600.000,-TL'ye çıkarılmasına yönelik alınan yönetim kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113289


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