***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Kurul'a BaşvurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz sermaye artırımı oranının değişmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 129.600.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 2.000.000 2.800.000,000 140,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 NâmaB Grubu, ELITE, TREELIT00019 52.000.000 72.800.000,000 140,00000 B Grubu B Grubu, ELITE, TREELIT00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 54.000.000 75.600.000,000 140,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 40.600.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 35.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 54.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, %140 oranında iç kaynaklardan artırılarak 129.600.000,-TL'ye çıkarılmasına yönelik alınan yönetim kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113289BIST