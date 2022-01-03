***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No:6/8 Söğütözü Çankaya / ANKARA 08503600756 0312 219 80 93Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHakan GÜÇLÜ Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 03.01.2022 08503600756 yatirimci@elitenaturel.com Düzey 3 919802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988211BIST