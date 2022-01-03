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***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2022 18:04
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No:6/8 Söğütözü Çankaya / ANKARA 08503600756 0312 219 80 93

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hakan GÜÇLÜ Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 03.01.2022 08503600756 yatirimci@elitenaturel.com Düzey 3 919802




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988211


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 3,02 11.626.848 % 0,00  
YKSLN 5,59 14.320.256 % 0,00  
TRILC 11,64 27.084.948 % 0,00  
TEZOL 15,80 39.327.256 % 0,00  
ULUFA 2,65 12.528.743 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2274 13,2381 % 1,30  
Euro 14,9350 14,9990 % 1,33  
Sterlin 17,8093 17,8986 % 1,21  
Frank 14,4021 14,4889 % 1,44  
Riyal 3,5229 3,5405 % 1,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 2,15  
Altın Gr. 774 774 14,84  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,75 22,80 -0,12  
Gümüş Gr. 9,75 9,76 0,11  
B. Petrol 79,08 79,08 0,10  
Seans Raporu 18:05
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