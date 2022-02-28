***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.02.2022 17:29
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ELİTE ORGANİK TARIM GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi (hıyar, kornişon, sivri ve dolmalık biber, kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, patlıcan vb.). Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama). Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.). Elektrik enerjisi üretimi. Yumuşak veya sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi (elma, kayısı, kiraz, ayva, erik vb.) (turunçgiller ve üzüm hariç). 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı ortaklık
ELİTE NATUREL MEYVE SUYU SANAYİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticareti (su hariç) 50000 50000 TRY 100 Bağlı ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005134
BIST
17:211.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -18,68
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:2113,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0300
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:2115,5723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0581
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:21850,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 11,92
|Açılış
|: 850,63
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.908.409
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.338.268
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|100.660.939
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|10.622.014
|% -9,59
|
|AEFES
|24,32
|69.274.842
|% -9,39
|
|PKENT
|385,00
|10.601.604
|% -9,20
|
|AGESA
|21,04
|4.161.038
|% -8,36
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|THYAO
|25,78
|4.088.508.978
|% -5,57
|
|KRDMD
|11,72
|2.257.192.094
|% 3,53
|
|EREGL
|30,98
|2.116.962.638
|% -0,58
|
|TUPRS
|190,40
|1.335.678.872
|% 5,84
|
|GARAN
|11,15
|1.160.475.159
|% -2,02
|
|YKBNK
|3,55
|731.145.333
|% -3,27
|
|KRDMD
|11,72
|2.257.192.094
|% 3,53
|
|THYAO
|25,78
|4.088.508.978
|% -5,57
|
|EKGYO
|1,99
|281.057.963
|% -2,45
|
|KARSN
|3,80
|555.818.003
|% -3,31
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8048
|13,8257
|% 0,22
|
|Euro
|15,5065
|15,5700
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,4706
|18,5633
|% 0,13
|
|Frank
|14,9747
|15,0649
|% 0,86
|
|Riyal
|3,6714
|3,6898
|% 0,13
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|24,83
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,58
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.630
|5.773
|40,66
|
|Yarım
|2.721
|2.792
|19,67
|
|Çeyrek
|1.365
|1.396
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|97,86
|97,86
|3,74
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34PGSUS
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 94.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 071, 999 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 9 kaybederek (% -0.50 ) 2, 170
-
17:33XU100
Endeks 1, 936 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 25, 962.00 milyon TL de
-
17:33OZGYO
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 506, 547 adet işlem
-
17:32TRCAS
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 054, 449 adet işlem