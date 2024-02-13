***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.02.2024 21:22
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Antalya Büyük Şehir Belediyesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde ar-ge faaliyetlerini sürdürdüğümüz bebek maması üretim çalışmalarının sonuçlandığı, hem organik hem de konvansiyonel bebek maması üretimine yönelik hazırlıkların tamamlandığı, 08.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 29.400 adet bebek maması ihalesine katılınmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yeni geliştirdiğimiz bebek mamalarımızın bu ilk satışı için toplam satış tutarı 429.240,- TL + KDV'dir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249346
BIST