***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAntalya Büyük Şehir BelediyesiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih13/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde ar-ge faaliyetlerini sürdürdüğümüz bebek maması üretim çalışmalarının sonuçlandığı, hem organik hem de konvansiyonel bebek maması üretimine yönelik hazırlıkların tamamlandığı, 08.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 29.400 adet bebek maması ihalesine katılınmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yeni geliştirdiğimiz bebek mamalarımızın bu ilk satışı için toplam satış tutarı 429.240,- TL + KDV'dir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249346BIST