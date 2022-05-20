***ELITE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.05.2022 11:56
***ELITE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ELITE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031412
BIST
12:252.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,16
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:2515,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1447
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9866
En Düşük
15,8375
12:2516,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0979
|Açılış
|: 16,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9347
En Düşük
16,7772
12:25948,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,07
|Açılış
|: 948,59
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:23
|IMASM
|46,90
|19.527.165
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.975.810
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.681.566
|% 9,73
|
|GENTS
|4,74
|34.414.652
|% 9,72
|
|SMART
|5,90
|10.883.496
|% 8,26
|
|OZRDN
|9,85
|2.007.431
|% -7,42
|
|SMRTG
|21,50
|74.436.821
|% -7,01
|
|PAMEL
|98,65
|4.915.606
|% -6,76
|
|PENTA
|341,10
|114.438.474
|% -6,29
|
|MRGYO
|1,32
|11.185.234
|% -5,71
|
|ARDYZ
|6,47
|189.959.709
|% 5,72
|
|ULUUN
|13,50
|162.286.962
|% 6,72
|
|BMSCH
|8,57
|126.268.280
|% -0,81
|
|PENTA
|341,10
|114.438.474
|% -6,29
|
|ORCAY
|22,84
|104.547.480
|% 4,29
|
|ARDYZ
|6,47
|189.959.709
|% 5,72
|
|FORMT
|1,48
|32.520.130
|% 2,78
|
|BMSCH
|8,57
|126.268.280
|% -0,81
|
|MOBTL
|1,71
|18.738.214
|% 0,59
|
|BOBET
|5,35
|54.598.091
|% 3,08
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9795
|15,9812
|% 0,88
|
|Euro
|16,9158
|16,9324
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,8989
|19,9987
|% 0,78
|
|Frank
|16,3762
|16,4748
|% 0,74
|
|Riyal
|4,2480
|4,2693
|% 0,66
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|4,45
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,65
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.268
|6.426
|23,98
|
|Yarım
|3.029
|3.108
|11,60
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,10
|