***ELITE* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
08.11.2021 14:49
***ELITE******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975682
BIST
14:571.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:579,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
14:5711,2652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0460
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2681
En Düşük
11,1772
14:57568,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,28
|Açılış
|: 568,25
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:55
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.087.036
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.821.455
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|12.330.553
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|138.092.299
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.031.174
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,13
|19.815.157
|% -5,28
|
|GSRAY
|3,92
|150.149.935
|% -5,08
|
|THYAO
|17,87
|2.081.975.364
|% 1,25
|
|GARAN
|10,65
|1.510.680.655
|% 0,38
|
|PETKM
|6,86
|1.122.073.312
|% 2,69
|
|ASELS
|16,90
|675.852.702
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,18
|583.535.920
|% 1,70
|
|PETKM
|6,86
|1.122.073.312
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,00
|459.068.191
|% -0,33
|
|TSKB
|1,58
|232.015.854
|% 0,64
|
|GARAN
|10,65
|1.510.680.655
|% 0,38
|
|THYAO
|17,87
|2.081.975.364
|% 1,25
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7266
|9,7318
|% 0,54
|
|Euro
|11,2623
|11,2662
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,0890
|13,1546
|% 0,48
|
|Frank
|10,5852
|10,6489
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5862
|2,5992
|% 0,53
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.738
|3.831
|14,45
|
|Yarım
|1.807
|1.853
|6,99
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|
Seans Raporu
14:55
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15:06POLTK
Yüzde 4.17 oranında artışla 347.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 239 adet işlem
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Yüzde 7.99 oranında artışla 375.70 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 677 adet işlem
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15:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, FROTO, ISCTR
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15:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 76 artarak (% 0.92 ) 1, 406
-
15:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERTU, DENGE, DOBUR, SNPAM, METRO, KLKIM, TSPOR