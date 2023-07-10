***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.06.2023Tescil Tarihi07.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.07.2023 tarihli 10866 sayfa 853AçıklamalarEliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2023 yılı bağımsız denetim kuruluşunun DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. olmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168467BIST