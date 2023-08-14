***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.08.2023 10:30
***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21062023
Tescil Tarihi
22062023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07072023 10866
Açıklamalar
01/01/2023-31/12/2023 mali yılı DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.ataması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184991
BIST
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11:497.850
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 135,16
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:4927,0520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0866
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:4929,6276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0198
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:491.664,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.664,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:47
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.317.482
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.919.854
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|TETMT
|1.083,30
|23.027.398
|% 9,99
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,46
|59.169.807
|% -5,43
|
|AVHOL
|113,10
|46.319.815
|% -3,50
|
|CUSAN
|19,75
|46.734.242
|% -3,47
|
|KTLEV
|53,15
|49.282.614
|% -3,36
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|ASTOR
|138,20
|4.294.621.942
|% 6,88
|
|THYAO
|265,30
|3.709.556.185
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.608.940.541
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.416.592.449
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,39
|1.053.967.639
|% 6,55
|
|PETKM
|19,38
|2.366.007.691
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,85
|481.380.124
|% 1,58
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|YKBNK
|16,25
|1.961.126.015
|% 3,11
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0476
|27,0531
|% 0,33
|
|Euro
|29,6182
|29,6266
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,2570
|34,4288
|% 0,39
|
|Frank
|30,7564
|30,9417
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1880
|7,2241
|% 0,32
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|6,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.140
|11.216
|28,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,09
|
|B. Petrol
|86,61
|86,61
|-0,20
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02BRLSM
Yüzde 9.68 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 453 adet işlem
-
12:01KLRHO
Yüzde 9.98 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 291, 306 adet işlem
-
12:00MARKA
Yüzde 6.67 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 570 adet işlem
-
11:59EUKYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 445 adet işlem
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 28 artarak (% 1.59 ) 8, 512