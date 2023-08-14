***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21062023Tescil Tarihi22062023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07072023 10866Açıklamalar01/01/2023-31/12/2023 mali yılı DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.atamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184991BIST