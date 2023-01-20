***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2023 11:51
***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Celalettin Özgür Güneri Yönetim Kurulu Başkanı
Mahir Kubilay Dağlı Yönetim Kurulu üyesi / Genel Müdür
Tevfik Kınık Yönetim Kurulu Üyesi
Ayça Aktolga Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan Yurtseven Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103396
BIST
14:385.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 66,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
14:3818,8059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
14:3820,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0230
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
14:381.166,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.166,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:38
|SDTTR
|110,20
|329.997.909
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.483.148
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|3.652.970
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|20.501.768
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|21.517.247
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,83
|531.781.465
|% -5,20
|
|BRKSN
|12,35
|8.190.498
|% -4,93
|
|ELITE
|41,88
|91.467.338
|% -4,64
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|154,20
|5.509.410.859
|% -0,26
|
|EREGL
|40,98
|4.633.246.179
|% 1,54
|
|AKBNK
|18,42
|3.339.726.941
|% 4,72
|
|KOZAL
|596,40
|3.196.901.798
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,06
|3.073.999.388
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,68
|2.716.184.199
|% 2,97
|
|YKBNK
|10,06
|3.073.999.388
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,95
|672.418.374
|% 3,51
|
|AKBNK
|18,42
|3.339.726.941
|% 4,72
|
|ISCTR
|12,22
|1.858.728.977
|% 5,16
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7998
|18,8059
|% 0,09
|
|Euro
|20,3588
|20,3675
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,1732
|23,2894
|% -0,15
|
|Frank
|20,3615
|20,4842
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9902
|5,0153
|% 0,06
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,71
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|7.868
|7.987
|62,00
|
|Tam
|7.914
|7.968
|-20,00
|
|Yarım
|3.856
|3.899
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,05
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,70
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53LIDER
Yüzde 4.66 oranında artışla 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 594 adet işlem
-
14:52BJKAS
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 503, 326 adet işlem
-
14:51EDATA
Yüzde 6.92 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 354 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 62, 472.00 milyon TL de
-
14:50SDTTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 000 adet işlem