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***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.01.2023 11:51
***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Celalettin Özgür Güneri Yönetim Kurulu Başkanı
Mahir Kubilay Dağlı Yönetim Kurulu üyesi / Genel Müdür
Tevfik Kınık Yönetim Kurulu Üyesi
Ayça Aktolga Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan Yurtseven Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103396


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 110,20 329.997.909 % 9,98  
PKART 28,64 36.483.148 % 9,98  
ONCSM 60,15 3.652.970 % 9,96  
SOKE 14,57 20.501.768 % 9,96  
SAMAT 24,60 21.517.247 % 9,92  
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14:38 Alış Satış %  
Dolar 18,7998 18,8059 % 0,09  
Euro 20,3588 20,3675 % 0,11  
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Riyal 4,9902 5,0153 % 0,06  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 -4,71  
Altın Gr. 1.166 1.166 -1,94  
Cumhuriyet 7.868 7.987 62,00  
Tam 7.914 7.968 -20,00  
Yarım 3.856 3.899 -10,00  
Çeyrek 1.934 1.949 -5,00  
Gümüş.Ons 23,91 23,93 0,06  
Gümüş Gr. 14,45 14,48 0,05  
B. Petrol 86,86 86,86 0,70  
Seans Raporu 14:38
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