***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiMAHİR KUBİLAY DAĞLI Yönetim Kurulu Üyesi / Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviCelalettin Özgür Güneri Yönetim Kurulu BaşkanıMahir Kubilay Dağlı Yönetim Kurulu üyesi / Genel MüdürTevfik Kınık Yönetim Kurulu ÜyesiAyça Aktolga Öztürk Yönetim Kurulu ÜyesiOzan Yurtseven Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103396BIST