***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş 250000000 TRY 100TOPLAM 250000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)KEREM TİBUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiCELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiAYÇA AKTOLGA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiTEVFİK KINIK Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN OZAN YENİÇERİ Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKEREM TİBUK Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiCELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMAHİR KUBİLAY DAĞLI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviKerem Tibuk Yönetim Kurulu BaşkanıCelalettin Özgür Güneri Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMahir Kubilay Dağlı Yönetim Kurulu Üyesi / Genel MüdürTevfik Kınık Yönetim Kurulu ÜyesiAyça Aktolga Öztürk Yönetim Kurulu ÜyesiHasan Ozan Yeniçeri Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168466BIST