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***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.07.2023 11:44
***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş 250000000 TRY 100
TOPLAM 250000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KEREM TİBUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
CELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
AYÇA AKTOLGA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
TEVFİK KINIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN OZAN YENİÇERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KEREM TİBUK Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
CELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Üst Düzey Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Kerem Tibuk Yönetim Kurulu Başkanı
Celalettin Özgür Güneri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mahir Kubilay Dağlı Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Tevfik Kınık Yönetim Kurulu Üyesi
Ayça Aktolga Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Ozan Yeniçeri Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168466


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Altın Gr. 1.616 1.616 3,84  
Cumhuriyet 10.789 10.952 17,00  
Tam 10.403 10.615 -51,00  
Yarım 5.210 5.332 -25,00  
Çeyrek 2.613 2.666 -13,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,11 0,00  
Gümüş Gr. 19,38 19,39 0,06  
B. Petrol 77,72 77,72 -0,75  
Seans Raporu 12:04
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