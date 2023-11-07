***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)KEREM TİBUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiCELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey YöneticiAYÇA AKTOLGA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiTEVFİK KINIK Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKEREM TİBUK Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiCELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviKerem Tibuk Yönetim Kurulu BaşkanıCelalettin Özgür Güneri Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıTevfik Kınık Yönetim Kurulu ÜyesiAyça Aktolga Öztürk Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215097BIST