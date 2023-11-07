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***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.11.2023 16:56
***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KEREM TİBUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
CELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
AYÇA AKTOLGA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
TEVFİK KINIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KEREM TİBUK Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
CELALETTİN ÖZGÜR GÜNERİ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Üst Düzey Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Kerem Tibuk Yönetim Kurulu Başkanı
Celalettin Özgür Güneri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tevfik Kınık Yönetim Kurulu Üyesi
Ayça Aktolga Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215097


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SNPAM 111,10 16.062.550 % 10,00  
QNBFL 1.023,00 6.900.135 % 10,00  
MERIT 72,60 50.505.707 % 10,00  
ELITE 59,40 187.347.589 % 10,00  
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Sterlin 34,9686 35,1440 % -0,08  
Frank 31,5397 31,7297 % 0,09  
Riyal 7,5758 7,6138 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,50 22,52 % 0,66  
Platin 897,45 899,65 % 0,66  
Paladyum 1.059,19 1.063,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 1.963,81 1.964,08 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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