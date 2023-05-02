***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.05.2023 18:18
***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/05/2023
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi : 02/05/2023
Karar Numarası : 2023/15
Karara Katılanlar: Celalettin Özgür Güneri, Mahir Kubilay Dağlı, Tevfik Kınık, Ayça Aktolga Öztürk, Ozan Yurtseven
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. C.Özgür GÜNERİ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
01.03.2023 / 31.03.2023 dönemine ilişkin Finansal tablolar ve Dipnotları tarafımızdan incelenmiş olup,
· Finansal tabloların ve Dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
· Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış ve KAP' a gönderilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Celalettin Özgür Güneri Mahir Kubilay Dağlı
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Tevfik Kınık Ozan Yurtseven
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Ozan Yeniçeri Ayça Aktolga Öztürk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145013
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