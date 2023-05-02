***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ELP*** ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/05/2023Karar Sayısı15Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKarar Tarihi : 02/05/2023Karar Numarası : 2023/15Karara Katılanlar: Celalettin Özgür Güneri, Mahir Kubilay Dağlı, Tevfik Kınık, Ayça Aktolga Öztürk, Ozan YurtsevenŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. C.Özgür GÜNERİ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.01.03.2023 / 31.03.2023 dönemine ilişkin Finansal tablolar ve Dipnotları tarafımızdan incelenmiş olup,· Finansal tabloların ve Dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,· Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış ve KAP' a gönderilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd.Celalettin Özgür Güneri Mahir Kubilay DağlıYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiTevfik Kınık Ozan YurtsevenYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiHasan Ozan Yeniçeri Ayça Aktolga Öztürkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145013BIST