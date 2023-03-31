***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 16:54
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2023
Tescil Tarihi
31.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2023-10802
Açıklamalar
28.03.2023 tarihli Şirket Genel Kurul Toplantımızda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimine ilişkin alınan karar tescili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130354
BIST
17:354.844
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -52,16
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3519,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3520,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0613
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:351.220,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.220,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:35
|EKSUN
|86,50
|44.137.577
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.967.768
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|668.560.596
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|52,80
|2.593.493.833
|% -1,49
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,46
|2.430.492.611
|% 2,48
|
|TUPRS
|530,50
|2.307.930.757
|% -1,58
|
|ISCTR
|13,24
|2.019.469.916
|% -2,07
|
|SKBNK
|2,55
|827.659.916
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,89
|446.500.453
|% 2,85
|
|ISCTR
|13,24
|2.019.469.916
|% -2,07
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|728.515.428
|% -2,19
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1789
|19,1887
|% 0,11
|
|Euro
|20,8675
|20,8771
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,6688
|23,7875
|% -0,04
|
|Frank
|20,9459
|21,0720
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0957
|5,1212
|% 0,08
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.232
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,04
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,62
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50BRKSN
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 339 adet işlem
-
17:49KIMMR
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 720 adet işlem
-
17:48RYGYO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 668, 994 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 86 kaybederek (% -1.06 ) 5, 330
-
17:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, AKFYE, KOZAL