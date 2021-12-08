***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.12.2021 09:35
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000 20.000 20.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
453 453 453
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 453 20.453 20.453
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20.000 453 20.453 20.453
Yeni Bakiye
20.000 453 20.453 20.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 1.343 1.355 1.355
Kar Dağıtımı
453 -453 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
453 -453 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 12 453 1.343 21.808 21.808
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1,2 482 482
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
1,2 482 482
Cayılamaz Taahhütler
1,2 482 482
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2 482 482
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
728.802 728.802
EMANET KIYMETLER
728.802 728.802
Tahsile Alınan Çekler
5 214 214
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5 95 95
Diğer Emanet Kıymetler
1 728.493 728.493
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
729.284 729.284
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.092 453
Alınan Faizler
11.653 2.481
Ödenen Faizler
-3.284 -61
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-16
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.204 -890
Ödenen Vergiler
-187 -227
Diğer
-2.886 -834
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.572 -13.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-100
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.398 -23.194
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-212 -219
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.679 9.978
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
359 429
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.480 -12.653
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-537 -334
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
1.5,1.6 -517 -334
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2 20.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.4 14.012
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
1.4 -14.010
Diğer
20.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.015 7.013
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.2 7.013 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.2 998 7.013
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.343 453
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.355 453
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.124 1.124 7.113 7.113
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.003 1.003 7.013 7.013
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2 10 10 20 20
Bankalar
3 993 993 6.993 6.993
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1 121 121 100 100
Diğer Finansal Varlıklar
1 121 121 100 100
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 35.198 35.198 23.194 23.194
Krediler
4 50.204 50.204 23.194 23.194
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
4 -15.006 -15.006
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 606 606 284 284
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 144 144 50 50
Diğer
144 144 50 50
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 204 204
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
8 431 431 15 15
VARLIKLAR TOPLAMI
37.503 37.503 30.860 30.860
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
1 14.688 14.688 9.978 9.978
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0
KARŞILIKLAR
3 172 172 76 76
Çalışan Hakları Karşılığı
3 132 132 76 76
Diğer Karşılıklar
3 40 40
CARİ VERGİ BORCU
4 311 311 229 229
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
4 123 123 15 15
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2 401 401 109 109
ÖZKAYNAKLAR
5 21.808 21.808 20.453 20.453
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000 20.000 20.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5 12 12
Kar Yedekleri
453 453
Yasal Yedekler
27 27
Olağanüstü Yedekler
426 426
Kar veya Zarar
1.343 1.343 453 453
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.343 1.343 453 453
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
37.503 37.503 30.860 30.860
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
27.273 2.481
Kredilerden Alınan Faizler
1 27.012 1.082
Bankalardan Alınan Faizler
1 240 1.399
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1 21
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
21
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -3.315 -61
Kullanılan