***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerNakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı20.000 20.000 20.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar453 453 453Dönem Sonu Bakiyeler20.000 453 20.453 20.453Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 453 20.453 20.453Yeni Bakiye20.000 453 20.453 20.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12 1.343 1.355 1.355Kar Dağıtımı453 -453 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar453 -453 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000 12 453 1.343 21.808 21.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1,2 482 482GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER1,2 482 482Cayılamaz Taahhütler1,2 482 482Diğer Cayılamaz Taahhütler2 482 482TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLER728.802 728.802EMANET KIYMETLER728.802 728.802Tahsile Alınan Çekler5 214 214Tahsile Alınan Ticari Senetler5 95 95Diğer Emanet Kıymetler1 728.493 728.493Emanet Kıymet AlanlarREHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI729.284 729.284Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.092 453Alınan Faizler11.653 2.481Ödenen Faizler-3.284 -61Alınan Ücret ve Komisyonlar-16Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.204 -890Ödenen Vergiler-187 -227Diğer-2.886 -834Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.572 -13.106Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-100Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-11.398 -23.194Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-212 -219Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.679 9.978Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)359 429Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.480 -12.653YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-537 -334Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller1.5,1.6 -517 -334Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-20FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2 20.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.4 14.012Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı1.4 -14.010Diğer20.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-6.015 7.013Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.2 7.013 0Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.2 998 7.013Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.343 453DİĞER KAPSAMLI GELİRLER12Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.355 453Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.124 1.124 7.113 7.113Nakit ve Nakit Benzerleri1.003 1.003 7.013 7.013Nakit Değerler ve Merkez Bankası2 10 10 20 20Bankalar3 993 993 6.993 6.993Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1 121 121 100 100Diğer Finansal Varlıklar1 121 121 100 100İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 35.198 35.198 23.194 23.194Krediler4 50.204 50.204 23.194 23.194Beklenen Zarar Karşılıkları (-)4 -15.006 -15.006SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 606 606 284 284MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6 144 144 50 50Diğer144 144 50 50YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 204 204ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)8 431 431 15 15VARLIKLAR TOPLAMI37.503 37.503 30.860 30.860YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER1 14.688 14.688 9.978 9.978PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0KARŞILIKLAR3 172 172 76 76Çalışan Hakları Karşılığı3 132 132 76 76Diğer Karşılıklar3 40 40CARİ VERGİ BORCU4 311 311 229 229ERTELENMİŞ VERGİ BORCU4 123 123 15 15SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2 401 401 109 109ÖZKAYNAKLAR5 21.808 21.808 20.453 20.453Ödenmiş Sermaye20.000 20.000 20.000 20.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5 12 12Kar Yedekleri453 453Yasal Yedekler27 27Olağanüstü Yedekler426 426Kar veya Zarar1.343 1.343 453 453Dönem Net Kâr veya Zararı1.343 1.343 453 453YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI37.503 37.503 30.860 30.860Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ27.273 2.481Kredilerden Alınan Faizler1 27.012 1.082Bankalardan Alınan Faizler1 240 1.399Menkul Değerlerden Alınan Faizler1 21Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar21FAİZ GİDERLERİ (-)2 -3.315 -61Kullanılan