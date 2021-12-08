***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6 20.000 453 20.453 20.453Yeni Bakiye6 20.000 453 453 453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12 1.343 1.355 1.355Kar Dağıtımı453 -453 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar453 -453 0 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000 12 453 1.343 21.808 21.808Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6 20.000 12 453 1.343 21.808 21.808Yeni Bakiye6 20.000 12 453 1.343 21.808 21.808Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.097 4.280 5.377 5.377Kar Dağıtımı1.343 -1.343 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.343 -1.343 0 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000 1.109 1.796 4.280 27.185 27.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1,2 1.501 1.501 482 482GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER1,2 1.501 1.501 482 482Cayılamaz Taahhütler1,2 1.501 1.501 482 482Diğer Cayılamaz Taahhütler1,2 1.501 1.501 482 482Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.179.261 1.179.261 728.802 728.802EMANET KIYMETLER1.179.261 1.179.261 728.802 728.802Tahsile Alınan Çekler5 0 0 214 214Tahsile Alınan Ticari Senetler5 0 0 95 95Diğer Emanet Kıymetler1 1.179.261 1.179.261 728.493 728.493REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.180.762 1.180.762 729.284 729.284Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.163 1.092Alınan Faizler24.527 11.653Ödenen Faizler-6.376 -3.284Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.003 -4.204Ödenen Vergiler-673 -187Diğer-5.312 -2.886Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-30.791 -6.572Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-27.648 -11.398Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.486 -212Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.605 4.679Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.948 359Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-25.628 -5.480YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.591 -537Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller1.5,1.6 -5.598 -517Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -20FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit35.516 2Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.4 91.348 14.012Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı1.4 -55.832 -14.010Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.297 -6.015Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.2 998 7.013Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.2 5.295 998Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.280 1.343DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.097 12Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.097 12Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.182 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57 16Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-142 -4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.377 1.355Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.012 8.012 1.124 1.124Nakit ve Nakit Benzerleri7.912 7.912 1.003 1.003Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 5 5 10 10Bankalar2 7.907 7.907 993 993Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar100 100 121 121Diğer Finansal Varlıklar3 100 100 121 121İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 63.181 63.181 35.198 35.198Krediler4 104.701 104.701 50.204 50.204İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-41.520 -41.520 -15.006 -15.006SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)8 343 343Satış Amaçlı8 343 343ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 7.016 7.016 606 606MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)122 122 144 144Diğer6 122 122 144 144YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI7 593 593ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)9 1.392 1.392 431 431VARLIKLAR TOPLAMI80.659 80.659 37.503 37.503YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER1 45.424 45.424 14.688 14.688PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0FONLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2 4.798 4.798 0 0KARŞILIKLAR4 206 206 172 172Çalışan Hakları Karşılığı4 206 206 132 132Diğer Karşılıklar3 40 40CARİ VERGİ BORCU5 498 498 311 311ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5 1.702 1.702 123 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER3 846 846 401 401ÖZKAYNAKLAR27.185 27.185 21.808 0 21.808Ödenmiş Sermaye6 20.000 20.000 20.000 20.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6 1.109 1.109 12 12Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri1.796 1.796 453 453Yasal Yedekler93 93 27 27Olağanüstü Yedekler1.703 1.703 426 426Kar veya Zarar4.280 4.280 1.343 1.343Dönem Net Kâr veya Zararı4.280 4.280 1.343