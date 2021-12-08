***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.12.2021 09:35
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6 20.000 453 20.453 20.453
Yeni Bakiye
6 20.000 453 453 453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 1.343 1.355 1.355
Kar Dağıtımı
453 -453 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
453 -453 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 12 453 1.343 21.808 21.808
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6 20.000 12 453 1.343 21.808 21.808
Yeni Bakiye
6 20.000 12 453 1.343 21.808 21.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.097 4.280 5.377 5.377
Kar Dağıtımı
1.343 -1.343 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.343 -1.343 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 1.109 1.796 4.280 27.185 27.185
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1,2 1.501 1.501 482 482
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
1,2 1.501 1.501 482 482
Cayılamaz Taahhütler
1,2 1.501 1.501 482 482
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1,2 1.501 1.501 482 482
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.179.261 1.179.261 728.802 728.802
EMANET KIYMETLER
1.179.261 1.179.261 728.802 728.802
Tahsile Alınan Çekler
5 0 0 214 214
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5 0 0 95 95
Diğer Emanet Kıymetler
1 1.179.261 1.179.261 728.493 728.493
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.180.762 1.180.762 729.284 729.284
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.163 1.092
Alınan Faizler
24.527 11.653
Ödenen Faizler
-6.376 -3.284
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.003 -4.204
Ödenen Vergiler
-673 -187
Diğer
-5.312 -2.886
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-30.791 -6.572
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.648 -11.398
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.486 -212
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.605 4.679
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.948 359
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-25.628 -5.480
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.591 -537
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
1.5,1.6 -5.598 -517
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -20
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
35.516 2
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.4 91.348 14.012
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
1.4 -55.832 -14.010
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.297 -6.015
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.2 998 7.013
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.2 5.295 998
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.280 1.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.097 12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.097 12
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.182 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57 16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-142 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.377 1.355
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.012 8.012 1.124 1.124
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.912 7.912 1.003 1.003
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 5 5 10 10
Bankalar
2 7.907 7.907 993 993
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
100 100 121 121
Diğer Finansal Varlıklar
3 100 100 121 121
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 63.181 63.181 35.198 35.198
Krediler
4 104.701 104.701 50.204 50.204
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-41.520 -41.520 -15.006 -15.006
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 343 343
Satış Amaçlı
8 343 343
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 7.016 7.016 606 606
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
122 122 144 144
Diğer
6 122 122 144 144
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7 593 593
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
9 1.392 1.392 431 431
VARLIKLAR TOPLAMI
80.659 80.659 37.503 37.503
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
1 45.424 45.424 14.688 14.688
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2 4.798 4.798 0 0
KARŞILIKLAR
4 206 206 172 172
Çalışan Hakları Karşılığı
4 206 206 132 132
Diğer Karşılıklar
3 40 40
CARİ VERGİ BORCU
5 498 498 311 311
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5 1.702 1.702 123 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3 846 846 401 401
ÖZKAYNAKLAR
27.185 27.185 21.808 0 21.808
Ödenmiş Sermaye
6 20.000 20.000 20.000 20.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6 1.109 1.109 12 12
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
1.796 1.796 453 453
Yasal Yedekler
93 93 27 27
Olağanüstü Yedekler
1.703 1.703 426 426
Kar veya Zarar
4.280 4.280 1.343 1.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.280 4.280 1.343