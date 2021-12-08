***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.12.2021 09:36
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14:362.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 35,00
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:3613,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0836
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7815
En Düşük
13,6067
14:3615,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0649
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
14:36789,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,53
|Açılış
|: 789,36
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:36
|NIBAS
|11,44
|44.021.295
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.785.958
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.724.625
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,80
|3.258.468.977
|% 6,11
|
|KRDMD
|10,78
|2.449.933.435
|% 9,11
|
|THYAO
|21,26
|2.372.809.993
|% 4,32
|
|GARAN
|12,02
|1.898.570.589
|% 0,33
|
|ASELS
|24,64
|1.484.825.502
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,54
|795.091.618
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|1.012.314.785
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,78
|2.449.933.435
|% 9,11
|
|SISE
|15,80
|3.258.468.977
|% 6,11
|
|GARAN
|12,02
|1.898.570.589
|% 0,33
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7695
|13,7709
|% 0,61
|
|Euro
|15,5992
|15,6147
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,1042
|18,1950
|% 0,46
|
|Frank
|14,8650
|14,9546
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6591
|3,6775
|% 0,73
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,54
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,30
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|24,00
|
|Tam
|5.197
|5.329
|20,22
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|9,78
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|4,89
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,29
|75,29
|-0,53
|