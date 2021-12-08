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***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.12.2021 09:36
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:362.040
Değişim :  1,75% |  35,00
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.049 En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 44.021.295 % 10,00  
POLTK 495,50 15.785.958 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
DOBUR 168,60 12.729.637 % 9,98  
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14:36 Alış Satış %  
Dolar 13,7695 13,7709 % 0,61  
Euro 15,5992 15,6147 % 0,42  
Sterlin 18,1042 18,1950 % 0,46  
Frank 14,8650 14,9546 % 0,45  
Riyal 3,6591 3,6775 % 0,73  
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14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -5,54  
Altın Gr. 789 789 4,30  
Cumhuriyet 5.221 5.300 24,00  
Tam 5.197 5.329 20,22  
Yarım 2.512 2.578 9,78  
Çeyrek 1.260 1.289 4,89  
Gümüş.Ons 22,27 22,29 -0,17  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,00  
B. Petrol 75,29 75,29 -0,53  
Seans Raporu 14:36
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