Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.12.2021 09:36
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6 20.000 12 453 1.343 21.808 21.808
Yeni Bakiye
6 20.000 12 453 1.343 21.808 21.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.097 4.280 5.377 5.377
Kar Dağıtımı
1.343 -1.343
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.343 -1.343
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 1.109 1.796 4.280 27.185 27.185
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6 20.000 1.109 1.796 4.280 27.185 27.185
Yeni Bakiye
6 20.000 1.109 1.796 4.280 27.185 27.185
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7 21.192 21.199 21.199
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 10.000 10.000
Kar Dağıtımı
3.045 -4.280 -1.235 -1.235
Dağıtılan Temettü
-1.235 -1.235 -1.235
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.280 -4.280 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 1.116 4.841 21.192 57.149 57.149


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1,2 4.248 4.248 1.501 0 1.501
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0 0 0
İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
0
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
0
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
1,2 4.248 0 1.501
Cayılamaz Taahhütler
1,2 4.248 4.248 1.501 0 1.501
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1,2 4.248 4.248 1.501 1.501
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0
Swap Para Satım İşlemleri
0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0
Para Satım Opsiyonları
0
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1 1.424.209 1.424.209 1.179.261 0 1.179.261
EMANET KIYMETLER
1 1.424.209 1.424.209 1.179.261 0 1.179.261
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
1 1.424.209 1.424.209 1.179.261 1.179.261
Emanet Kıymet Alanlar
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:362.029
Değişim :  -0,12% |  -2,44
Açılış :  2.034  
Önceki Kapanış :  2.031  
En Yüksek
2.043 En Düşük
2.016
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 5,39 74.122.788 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.388.367 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 13.691.303 % 9,95  
ISBIR 66,55 7.324.027 % 9,91  
daha fazla
14:36 Alış Satış %  
Dolar 13,8895 13,9087 % 0,88  
Euro 15,6556 15,6988 % 0,66  
Sterlin 18,3130 18,4048 % 0,75  
Frank 14,9895 15,0798 % 0,81  
Riyal 3,6992 3,7178 % 0,94  
daha fazla
14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -4,22  
Altın Gr. 790 790 2,80  
Cumhuriyet 5.237 5.316 22,00  
Tam 5.205 5.337 15,79  
Yarım 2.516 2.582 7,64  
Çeyrek 1.262 1.291 3,82  
Gümüş.Ons 21,87 21,90 -0,07  
Gümüş Gr. 9,76 9,77 0,02  
B. Petrol 74,71 74,71 0,29  
Seans Raporu 14:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru