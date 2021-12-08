***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6 20.000 12 453 1.343 21.808 21.808Yeni Bakiye6 20.000 12 453 1.343 21.808 21.808Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.097 4.280 5.377 5.377Kar Dağıtımı1.343 -1.343Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.343 -1.343Dönem Sonu Bakiyeler20.000 1.109 1.796 4.280 27.185 27.185Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6 20.000 1.109 1.796 4.280 27.185 27.185Yeni Bakiye6 20.000 1.109 1.796 4.280 27.185 27.185Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7 21.192 21.199 21.199Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 10.000 10.000Kar Dağıtımı3.045 -4.280 -1.235 -1.235Dağıtılan Temettü-1.235 -1.235 -1.235Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.280 -4.280 0 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000 1.116 4.841 21.192 57.149 57.149Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1,2 4.248 4.248 1.501 0 1.501GARANTİ VE KEFALETLER0 0 0 0İhale Kanunu Kapsamına GirenlerDış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla VerilenlerDiğer Teminat MektuplarıBanka Kredileri0 0 0İthalat Kabul KredileriDiğer Banka KabulleriAkreditifler0 0 0Belgeli AkreditiflerDiğer AkreditiflerGaranti Verilen PrefinansmanlarCirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına CirolarDiğer CirolarMenkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma GarantilerimizdenFaktoring GarantilerindenDiğer GarantilerimizdenDiğer KefaletlerimizdenTAAHHÜTLER1,2 4.248 0 1.501Cayılamaz Taahhütler1,2 4.248 4.248 1.501 0 1.501Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriVadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleriİştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak TaahhütleriKullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriMenkul Kıymet İhracına Aracılık TaahhütleriZorunlu Karşılık Ödeme TaahhüdüÇekler İçin Ödeme Taahhütleriİhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon YükümlülükleriKredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriKredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama TaahhütleriAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden AlacaklarAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden BorçlarDiğer Cayılamaz Taahhütler1,2 4.248 4.248 1.501 1.501Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis TaahhütleriDiğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleriVadeli Döviz Satım İşlemleriPara ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0Swap Para Alım İşlemleriSwap Para Satım İşlemleriSwap Faiz Alım İşlemleriSwap Faiz Satım İşlemleriPara, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım OpsiyonlarıPara Satım OpsiyonlarıFaiz Alım OpsiyonlarıFaiz Satım OpsiyonlarıMenkul Değerler Alım OpsiyonlarıMenkul Değerler Satım OpsiyonlarıFutures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriFutures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleriFutures Faiz Satım İşlemleriDiğerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1 1.424.209 1.424.209 1.179.261 0 1.179.261EMANET KIYMETLER1 1.424.209 1.424.209 1.179.261 0 1.179.261Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul DeğerlerTahsile Alınan Çekler0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetlerİhracına Aracı Olunan KıymetlerDiğer Emanet Kıymetler1 1.424.209 1.424.209 1.179.261 1.179.261Emanet Kıymet Alanlar