***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022 – 30.06.2022 tarihleri arası Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,Emir Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053775BIST