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***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

08.04.2022 16:16
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
07/04/2022
Saati
12.00
Adresi
Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 4- Denetçi Raporunun Okunması 5- Finansal Tablolarının Okunması, müzakeresi ve tasdiki 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası 7- Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 15. Maddesinin Değiştirilmesi için ilgili değişikliklerin onaya sunulması, 8- 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı görüşülmesi, 10- 2022 Yılı Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi 11- Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Tutanak Ekleri Ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018235


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Tam 6.049 6.200 7,08  
Yarım 2.924 2.999 3,42  
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Gümüş.Ons 24,48 24,51 -0,10  
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