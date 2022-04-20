***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/04/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih07/04/2022Saati12.00AdresiOruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil Tarihi19/04/2022Açıklamalar07/04/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı Ticaret Sicil gazetesi ile tescil edildiği ilan olunmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022331BIST