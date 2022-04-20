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***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

20.04.2022 16:30
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
07/04/2022
Saati
12.00
Adresi
Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul
Gündem
.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
.
Genel Kurul Tescil Tarihi
19/04/2022
Açıklamalar

07/04/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı Ticaret Sicil gazetesi ile tescil edildiği ilan olunmuştur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022331


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Altın Ons 1.950 1.951 0,45  
Altın Gr. 918 919 0,01  
Cumhuriyet 6.097 6.189 -53,00  
Tam 6.068 6.220 -48,88  
Yarım 2.933 3.009 -23,64  
Çeyrek 1.471 1.504 -11,82  
Gümüş.Ons 25,11 25,13 -0,05  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,03  
B. Petrol 108 108 0,67  
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