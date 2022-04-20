***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
20.04.2022 16:30
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
07/04/2022
Saati
12.00
Adresi
Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul
Gündem
.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
.
Genel Kurul Tescil Tarihi
19/04/2022
Açıklamalar
07/04/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı Ticaret Sicil gazetesi ile tescil edildiği ilan olunmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022331
BIST
16:382.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,72
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3814,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:3815,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0945
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:38918,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 918,01
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DAGI
|3,54
|50.015.234
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.504.746
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,50
|103.960.353
|% 8,71
|
|MANAS
|26,76
|68.374.996
|% 7,47
|
|NTHOL
|11,86
|105.395.281
|% 7,14
|
|EDATA
|16,20
|49.374.728
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,48
|30.426.746
|% -4,44
|
|THYAO
|38,98
|3.492.634.288
|% 0,57
|
|SISE
|18,35
|2.405.311.747
|% 2,11
|
|GARAN
|14,25
|2.165.092.559
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,29
|1.362.778.191
|% -0,67
|
|ODAS
|2,62
|965.465.251
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|754.740.819
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|401.801.215
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|362.429.635
|% 2,29
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6721
|14,6742
|% 0,16
|
|Euro
|15,9035
|15,9105
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,1094
|19,2052
|% 0,65
|
|Frank
|15,4072
|15,5000
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9013
|3,9208
|% 0,16
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|0,45
|
|Altın Gr.
|918
|919
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.068
|6.220
|-48,88
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-23,64
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-11,82
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,67
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53ISFIN
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 342, 682 adet işlem
-
16:52YKSLN
Yüzde 4.65 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 029, 683 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.43 ) 2, 830
-
16:51XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 35, 883.00 milyon TL de
-
16:51SMART
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 724, 056 adet işlem