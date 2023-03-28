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***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

28.03.2023 16:42
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
28/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
28/03/2023
Saati
12.00
Adresi
Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 4- Denetçi Raporunun Okunması 5- Finansal Tablolarının Okunması, müzakeresi ve tasdiki 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası 7- 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı görüşülmesi, 9- Bağış ve Yardımlar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 10- Nitelikli Yatırımcılara Tahvil İhracı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 11- 2023 Yılı Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi 12- Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Tutanak Ekleri Ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128573


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Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.184 8.281 40,00  
Yarım 4.012 4.052 19,00  
Çeyrek 2.006 2.026 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,15  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 0,08  
B. Petrol 78,17 78,17 0,41  
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