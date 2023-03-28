***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
28.03.2023 16:42
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
28/03/2023
Saati
12.00
Adresi
Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 4- Denetçi Raporunun Okunması 5- Finansal Tablolarının Okunması, müzakeresi ve tasdiki 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası 7- 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı görüşülmesi, 9- Bağış ve Yardımlar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 10- Nitelikli Yatırımcılara Tahvil İhracı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 11- 2023 Yılı Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi 12- Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Tutanak Ekleri Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128573
BIST