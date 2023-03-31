***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih28/03/2023Saati12.00AdresiOruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbulGündem1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 4- Denetçi Raporunun Okunması 5- Finansal Tablolarının Okunması, müzakeresi ve tasdiki 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası 7- 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı görüşülmesi, 9- Bağış ve Yardımlar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 10- Nitelikli Yatırımcılara Tahvil İhracı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 11- 2023 Yılı Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi 12- Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil Tarihi31/03/2023Açıklamalar28.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 31.03.2023 tarih ve 10802 sayılı Ticaret Sicil gazetesi ile tescil edildiği ilan olunmuştur.ilgili ticaret sicil gazetesi ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130390BIST