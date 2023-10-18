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***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.10.2023 14:40
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
.
Tarih
18/10/2023
Saati
11.00
Adresi
Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 15. Maddesinin Değiştirilmesi için ilgili değişikliklerin onaya sunulması, 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 5- Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Tutanak Ekleri Ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207449


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Cumhuriyet 12.062 12.245 133,00  
Tam 11.842 11.926 155,00  
Yarım 5.939 5.986 78,00  
Çeyrek 2.961 2.993 39,00  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,39  
Gümüş Gr. 20,88 20,92 0,41  
B. Petrol 91,27 91,27 1,37  
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