***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.10.2023 14:40
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
.
Tarih
18/10/2023
Saati
11.00
Adresi
Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 15. Maddesinin Değiştirilmesi için ilgili değişikliklerin onaya sunulması, 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 5- Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Tutanak Ekleri Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207449
BIST