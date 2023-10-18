***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/10/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih18/10/2023Saati11.00AdresiOruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbulGündem1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3- Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 15. Maddesinin Değiştirilmesi için ilgili değişikliklerin onaya sunulması, 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 5- Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOlağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Tutanak Ekleri Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207449BIST