***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
29.11.2021 14:03
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.2021 tarih ve 61/1718 sayılı kararında, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 100.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980049
BIST
15:231.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:2312,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,2534
|Açılış
|: 12,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:2314,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2478
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
15:23734,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 21,24
|Açılış
|: 734,29
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:23
|RAYSG
|15,07
|7.449.124
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|47.851.252
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.515.604
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.890.958
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.104.429
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|281.431.886
|% -9,99
|
|RALYH
|16,05
|41.933.294
|% -9,98
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,40
|31.839.180
|% -9,36
|
|DERIM
|7,73
|10.812.147
|% -8,19
|
|THYAO
|17,16
|2.184.530.950
|% 1,00
|
|SASA
|41,62
|1.047.169.684
|% 5,58
|
|GARAN
|11,38
|1.031.133.771
|% -0,52
|
|ASELS
|21,86
|1.028.866.624
|% 5,71
|
|SISE
|12,12
|857.549.744
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,15
|723.059.132
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|386.603.461
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|211.746.336
|% -0,65
|
|THYAO
|17,16
|2.184.530.950
|% 1,00
|
|ADESE
|0,79
|75.437.224
|% 1,28
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6173
|12,6224
|% 2,05
|
|Euro
|14,2387
|14,2568
|% 1,77
|
|Sterlin
|16,9536
|17,0386
|% 2,93
|
|Frank
|13,7317
|13,8144
|% 2,86
|
|Riyal
|3,3864
|3,4034
|% 3,01
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,57
|
|Altın Gr.
|736
|736
|23,00
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.835
|4.958
|179,32
|
|Yarım
|2.337
|2.398
|86,74
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|43,37
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,50
|9,52
|0,32
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|3,26
|
Seans Raporu
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