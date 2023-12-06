***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1626 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 600.000.000 (Altıyüz Milyon) TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve ekini kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222757BIST