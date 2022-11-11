***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.11.2022 16:22
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 25.10.2022 tarih 2022/32 sayılı toplantısında, 250.000.000 (İkiyüzellimilyon ) TL tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 11.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079517
BIST
16:114.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 38,52
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:1118,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0450
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:1119,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2923
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1441
En Düşük
18,8141
16:111.048,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.048,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PRDGS
|8,71
|430.338.507
|% 9,97
|
|ERCB
|124,30
|68.312.578
|% 8,65
|
|GRSEL
|17,85
|34.614.850
|% 7,40
|
|BARMA
|90,35
|57.277.894
|% 6,29
|
|HTTBT
|22,74
|29.915.411
|% 6,06
|
|IMASM
|123,90
|11.826.929
|% -3,95
|
|IZINV
|18,78
|6.076.368
|% -2,64
|
|SUNTK
|41,70
|60.515.350
|% -2,43
|
|LIDER
|49,52
|6.820.844
|% -1,94
|
|HKTM
|83,60
|104.339.585
|% -1,82
|
|PRDGS
|8,71
|430.338.507
|% 9,97
|
|KCAER
|43,16
|203.805.127
|% 4,76
|
|CONSE
|8,66
|172.003.341
|% 2,00
|
|KRPLS
|9,49
|161.404.279
|% 2,82
|
|SMRTG
|105,20
|133.113.956
|% 2,83
|
|PRDGS
|8,71
|430.338.507
|% 9,97
|
|CONSE
|8,66
|172.003.341
|% 2,00
|
|KRPLS
|9,49
|161.404.279
|% 2,82
|
|SEGYO
|1,85
|29.561.941
|% 0,00
|
|KLSYN
|3,53
|33.102.676
|% 0,28
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5256
|18,5349
|% 0,24
|
|Euro
|19,1221
|19,1441
|% 1,55
|
|Sterlin
|21,7765
|21,8857
|% 0,85
|
|Frank
|19,3442
|19,4607
|% 1,42
|
|Riyal
|4,9146
|4,9392
|% 0,23
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.949
|7.054
|103,00
|
|Tam
|6.930
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.365
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|2,72
|
Seans Raporu
16:11
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-
16:26JANTS
Yüzde 5.50 oranında artışla 115.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 188 adet işlem
-
16:25TUCLK
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 486 adet işlem
-
16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, AKSEN
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 65 artarak (% 0.52 ) 3, 972
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGPRO, MIATK, VERUS, ALCTL, AKENR, PRDGS, KERVN, CELHA, KUYAS, MAALT