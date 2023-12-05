***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1626 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 600.000.000 (Altıyüz Milyon) TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve ekini kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222314BIST