***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2023 14:13
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1626 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 600.000.000 (Altıyüz Milyon) TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve ekini kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222314
BIST