***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+' dan TR A-' ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063647BIST