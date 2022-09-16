***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2022 17:53
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+' dan TR A-' ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063647
BIST
17:563.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5618,2860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5618,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0792
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:56985,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,05
|Açılış
|: 986,19
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:54
|SARKY
|19,14
|117.874.208
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.231.384
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|VERTU
|30,04
|140.682.050
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.173.419
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.130.721
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.689.199.514
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.368.519
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,14
|7.187.415.022
|% -5,01
|
|ISCTR
|8,75
|6.199.983.553
|% -4,48
|
|YKBNK
|7,23
|5.892.736.038
|% 2,12
|
|ASELS
|33,82
|5.796.988.182
|% -0,12
|
|GARAN
|21,76
|4.640.510.954
|% -9,18
|
|YKBNK
|7,23
|5.892.736.038
|% 2,12
|
|ISCTR
|8,75
|6.199.983.553
|% -4,48
|
|EKGYO
|4,33
|2.766.106.280
|% 8,79
|
|AKBNK
|12,14
|7.187.415.022
|% -5,01
|
|HALKB
|9,94
|2.689.199.514
|% -9,96
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2817
|18,2849
|% 0,11
|
|Euro
|18,3371
|18,3514
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8333
|20,9378
|% -0,27
|
|Frank
|18,9271
|19,0411
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8512
|4,8755
|% 0,05
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.262
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
17:54
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO