***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.09.2023 14:20
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A- den TR A' ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin mevcut performansını koruyacağı beklentisi ile görünüm durağan olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195321
BIST
'
14:468.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,61
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
14:4626,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0603
|Açılış
|: 26,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
14:4628,7629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0453
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
14:461.664,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.664,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ELITE
|43,56
|215.346.251
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|44.370.922
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|73.634.977
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|303.919
|% 10,00
|
|ISBTR
|199.368,10
|9.370.301
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|295.687.490
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|3.217.509
|% -9,99
|
|ATSYH
|63,00
|9.093.314
|% -9,94
|
|SKTAS
|5,50
|28.483.704
|% -9,39
|
|AYCES
|403,20
|79.564.583
|% -7,03
|
|THYAO
|230,00
|5.162.504.821
|% -3,56
|
|EBEBK
|77,95
|3.468.988.968
|% -5,23
|
|ISCTR
|22,18
|3.132.504.990
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,35
|2.950.813.917
|% 1,30
|
|KOZAL
|31,20
|2.932.532.513
|% -0,06
|
|ZOREN
|4,91
|903.895.815
|% 2,08
|
|ODAS
|12,28
|2.177.946.556
|% 9,94
|
|YKBNK
|16,35
|2.950.813.917
|% 1,30
|
|SKBNK
|5,73
|985.345.423
|% 5,33
|
|ISCTR
|22,18
|3.132.504.990
|% 2,59
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9720
|26,9790
|% 0,22
|
|Euro
|28,7524
|28,7629
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3517
|33,5189
|% 0,06
|
|Frank
|29,9684
|30,1490
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1696
|7,2056
|% 0,12
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|8,68
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|9,10
|
|Cumhuriyet
|11.269
|11.439
|52,00
|
|Tam
|11.035
|11.111
|-22,00
|
|Yarım
|5.534
|5.578
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.789
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,08
|0,45
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,41
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59MIATK
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 453.50 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 817 adet işlem
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, KOZAA
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 33 kaybederek (% -0.41 ) 7, 094
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, CASA, GLRYH, RTALB, TRILC, DIRIT, SEYKM, MMCAS, SNPAM, SUMAS
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, QNBFL, INGRM