***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Kararı Tarihi: 02.11.2021İlgili İhraç Tavanı Bilgileri:Para Birimi: TRYTutar: 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma AracıSatış Türü: Nitelikli Yatırımcıya SatışYurtiçi/Yurtdışı: Yurtiçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleştiği Ülke: TürkiyeTürü: Finansman BonosuVadesi: 28.07.2022Vade (Gün Sayısı): 91Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu: TRFEMIR72215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi: 25.11.2021Vade Başlangıcı Tarihi: 28.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar: 30.000.00025.11.2021 tarih ve 61/1718 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 30.000.000 (otuz milyon) TL nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 91 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 28.04.2022 olup, itfa tarihi 28.07.2022' dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024846BIST