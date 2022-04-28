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***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 17:09
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu Kararı Tarihi: 02.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri:
Para Birimi: TRY
Tutar: 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurtiçi/Yurtdışı: Yurtiçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleştiği Ülke: Türkiye
Türü: Finansman Bonosu
Vadesi: 28.07.2022
Vade (Gün Sayısı): 91
Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu: TRFEMIR72215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi: 25.11.2021
Vade Başlangıcı Tarihi: 28.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar: 30.000.000
25.11.2021 tarih ve 61/1718 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 30.000.000 (otuz milyon) TL nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 91 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 28.04.2022 olup, itfa tarihi 28.07.2022' dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024846


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