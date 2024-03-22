***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz A grubu pay sahibi Sayın Özbey Ergün sahibi bulunduğu 51.800.000 TL değerindeki 51.800.000 Adet hissesinin 21.000.000 TL değerindeki 21.000.000 Adet hissesini Özbey Ergün'ün %100 ortağı olduğu Ergün Holding A.Ş. ‘ye, BDDK ‘ nın 14.03.2024 tarih ve 10878 sayılı iznine istinaden devretmiştir.Kamuoyuna duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261482BIST