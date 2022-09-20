***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2022 17:59
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.11.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,397
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,57
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEMIRA2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.800.000
İhraç Fiyatı 0,93112
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.12.2022
Kayıt Tarihi 16.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.800.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-,Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2, Görünüm Pozitif 16.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
25.11.2021 tarih ve 61/1718 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 20.8000.000 (Yirmi Milyon Sekiz yüz Bin) TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 90 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 20.09.2022 olup, itfa tarihi 19.12.2022' dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064294
BIST