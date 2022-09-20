***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının GerçekleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.12.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,397Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,57Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEMIRA2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 19.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 20.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.800.000İhraç Fiyatı 0,93112Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.12.2022Kayıt Tarihi 16.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.800.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-,Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2, Görünüm Pozitif 16.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar25.11.2021 tarih ve 61/1718 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 20.8000.000 (Yirmi Milyon Sekiz yüz Bin) TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 90 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 20.09.2022 olup, itfa tarihi 19.12.2022' dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064294BIST