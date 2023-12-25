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***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.12.2023 14:12
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 600000000 TRY Yurtiçi 01.12.2023 01.12.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZBEY ERGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 28.01.2021 GENEL MÜDÜR 74 Bağımsız Üye Değil
AHMET YUM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 28.01.2021 25 Bağımsız Üye Değil
NEVZAT SAYGILIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.01.2021 1 Bağımsız Üye Değil
CEMİL ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.01.2021 Bağımsız Üye
SERHAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.10.2023 Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228641


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Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
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Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
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