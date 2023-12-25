***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.12.2023 14:17
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZBEY ERGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 28.01.2021 GENEL MÜDÜR 74 Bağımsız Üye Değil
AHMET YUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 28.01.2021 25 Bağımsız Üye Değil
NEVZAT SAYGILIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.01.2021 1 Bağımsız Üye Değil
CEMİL ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.01.2021 Bağımsız Üye
SERHAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.10.2023 Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228648
BIST
'
15:287.336
En Düşük
|Değişim
|: -2,93%
|| -221,20
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:2829,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0383
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:2832,0252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,2017
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:281.931,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.928,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KBORU
|50,95
|1.553.189.490
|% 7,99
|
|MTRKS
|50,80
|32.580.232
|% 7,35
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,56
|54.059.996
|% 6,75
|
|KUVVA
|42,50
|848.997
|% 4,78
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|12.868.053
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|211.956.407
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|169.087.670
|% -10,00
|
|ERBOS
|178,20
|49.868.908
|% -10,00
|
|THYAO
|227,30
|2.345.635.377
|% -2,45
|
|TUPRS
|140,80
|2.176.385.204
|% -2,76
|
|KBORU
|50,95
|1.553.189.490
|% 7,99
|
|ISCTR
|22,92
|1.281.755.088
|% -3,62
|
|ASELS
|44,70
|1.129.279.470
|% -1,97
|
|BEGYO
|2,80
|181.993.824
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,68
|107.492.332
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,88
|421.767.727
|% -2,82
|
|ISCTR
|22,92
|1.281.755.088
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,84
|1.010.536.401
|% -3,03
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2218
|29,2490
|% 0,13
|
|Euro
|32,0288
|32,0319
|% -0,61
|
|Sterlin
|37,0258
|37,2115
|% 0,08
|
|Frank
|34,0199
|34,2248
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7744
|7,8134
|% 0,14
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -175, 93 kaybederek (% -2.63 ) 6, 518
-
15:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, SUMAS, FENER, VANGD, MIPAZ, SKBNK, KENT, QNBFL, GRTRK, KUYAS
-
15:41
KBORU, DIRIT, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
INVEO, KLNMA, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41BAGFS
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 654 adet işlem