***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZBEY ERGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 28.01.2021 GENEL MÜDÜR 74 Bağımsız Üye DeğilAHMET YUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 28.01.2021 25 Bağımsız Üye DeğilNEVZAT SAYGILIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.01.2021 1 Bağımsız Üye DeğilCEMİL ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.01.2021 Bağımsız ÜyeSERHAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.10.2023 Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228648BIST