Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2024 16:03
***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÖZBEY ERGÜN 30800000 TRY 44
ERGÜN HOLDİNG A.Ş. 21000000 TRY 30
AHMET YUM 17500000 TRY 25
NEVZAT SAYGILIOĞLU 700000 TRY 1
TOPLAM 70000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZBEY ERGÜN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.05.2017 GENEL MÜDÜR 44 Bağımsız Üye Değil
AHMET YUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 29.05.2017 25 Bağımsız Üye Değil
NEVZAT SAYGILIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.05.2017 1 Bağımsız Üye Değil
CEMİL ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2017 Bağımsız Üye
SERHAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.10.2023 Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261492


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:249.096
Değişim :  -0,49% |  -44,37
Açılış :  9.162  
Önceki Kapanış :  9.141  
En Düşük
9.084 En Yüksek
9.223
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 66,55 109.398.311 % 10,00  
AZTEK 118,80 172.797.363 % 10,00  
DESPC 63,80 53.183.954 % 10,00  
SODSN 258,25 9.098.733 % 9,99  
MEGMT 50,15 217.429.939 % 9,98  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Dolar 32,0088 32,0133 % -0,04  
Euro 34,6502 34,6614 % -0,62  
Sterlin 41,1486 41,3549 % -0,43  
Frank 36,3637 36,5459 % -0,03  
Riyal 8,7034 8,7470 % -0,03  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,76 24,79 % 0,66  
Platin 902,09 903,61 % 0,66  
Paladyum 1.004,95 1.007,91 % 0,66  
Brent Pet. 85,54 85,54 % 0,66  
Altın Ons 2.174,79 2.175,11 % 0,66  
Seans Raporu 17:24
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru