***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÖZBEY ERGÜN 30800000 TRY 44ERGÜN HOLDİNG A.Ş. 21000000 TRY 30AHMET YUM 17500000 TRY 25NEVZAT SAYGILIOĞLU 700000 TRY 1TOPLAM 70000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZBEY ERGÜN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.05.2017 GENEL MÜDÜR 44 Bağımsız Üye DeğilAHMET YUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 29.05.2017 25 Bağımsız Üye DeğilNEVZAT SAYGILIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.05.2017 1 Bağımsız Üye DeğilCEMİL ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2017 Bağımsız ÜyeSERHAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.10.2023 Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261492BIST