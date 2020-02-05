***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 11:17
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817131
BIST
13:03123.529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.393,18
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
13:035,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
13:036,6019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5981
13:03298,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 298,35
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|440.831.806
|% 15,95
|
|RYGYO
|10,68
|5.499.587
|% 14,47
|
|TSGYO
|2,17
|34.186.214
|% 12,44
|
|GYHOL
|26,10
|6.805.902
|% 12,40
|
|OLMIP
|4,00
|11.958.986
|% 10,96
|
|DOKTA
|75,30
|7.601.597
|% -14,96
|
|MTRYO
|5,21
|1.563
|% -8,27
|
|QNBFB
|54,00
|546.534
|% -5,68
|
|YAPRK
|8,08
|885.728
|% -5,16
|
|IHGZT
|4,42
|68.491
|% -3,91
|
|THYAO
|14,83
|1.397.037.067
|% 3,06
|
|ISFIN
|4,59
|446.481.124
|% 3,61
|
|TEKTU
|1,89
|440.831.806
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|334.974.261
|% 2,75
|
|ASELS
|24,84
|261.898.534
|% 1,06
|
|TEKTU
|1,89
|440.831.806
|% 15,95
|
|IHLAS
|0,93
|147.300.097
|% 3,33
|
|ODAS
|2,24
|334.974.261
|% 2,75
|
|IHLGM
|1,22
|134.675.937
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,76
|185.156.514
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7979
|7,8370
|% 0,37
|
|Frank
|6,1313
|6,1682
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5906
|1,5986
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-5,08
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-11,99
|
|Yarım
|951
|976
|-5,80
|
|Çeyrek
|477
|488
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|1,55
|