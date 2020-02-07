***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 13:43
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817588
BIST
14:33121.914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -370,13
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:335,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:336,5637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0149
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:33301,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,34
|Açılış
|: 301,94
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.426.543
|% 19,97
|
|ARENA
|12,95
|33.714.716
|% 17,62
|
|BUCIM
|7,82
|30.117.429
|% 16,20
|
|AYCES
|11,59
|5.858.037
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|70.694.614
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,10
|953.682
|% -7,46
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,61
|568.568.911
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,94
|318.644.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|230.845.229
|% 0,00
|
|SODA
|6,50
|228.296.331
|% 1,88
|
|VESTL
|16,45
|226.938.012
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,23
|161.120.676
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,94
|318.644.285
|% 0,00
|
|ODAS
|2,29
|192.226.903
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,15
|230.845.229
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|123.258.654
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7252
|7,7639
|% 0,11
|
|Frank
|6,1092
|6,1460
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5919
|1,5999
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,70
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.991
|2.040
|5,22
|
|Yarım
|962
|987
|2,53
|
|Çeyrek
|483
|493
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
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|B. Petrol
|54,81
|54,81
|-0,12
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