***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:53
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820470
BIST
17:05115.617
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -3.578,76
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:056,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:056,5967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
17:05316,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,48
|Açılış
|: 316,94
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.399.579
|% 19,87
|
|QNBFL
|144,20
|8.321.245
|% 9,24
|
|HATEK
|9,19
|39.074.079
|% 7,36
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,45
|89.843.501
|% 5,23
|
|GSRAY
|3,12
|910.503.469
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.568.871
|% -19,92
|
|VERTU
|5,42
|38.490.317
|% -17,88
|
|FENER
|16,26
|828.402.225
|% -16,36
|
|SAYAS
|3,22
|5.715.626
|% -13,67
|
|ASELS
|28,36
|1.536.423.345
|% -4,77
|
|THYAO
|14,50
|1.351.127.136
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,05
|1.191.032.294
|% -13,35
|
|GSRAY
|3,12
|910.503.469
|% -20,00
|
|FENER
|16,26
|828.402.225
|% -16,36
|
|BJKAS
|3,05
|1.191.032.294
|% -13,35
|
|CEMAS
|1,24
|371.508.903
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,12
|910.503.469
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,53
|361.476.333
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,20
|243.491.735
|% -7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8214
|7,8606
|% -0,23
|
|Frank
|6,1762
|6,2134
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6204
|1,6285
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,75
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,66
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,96
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
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