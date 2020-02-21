***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 13:27
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820803
BIST
14:40115.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -138,95
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:406,1256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1256
En Düşük
6,0869
14:406,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6203
En Düşük
6,5655
14:40321,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,87
|Açılış
|: 321,59
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,89
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,38
|14.450.133
|% 12,13
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|ORMA
|4,87
|45.982
|% 9,93
|
|MIPAZ
|2,99
|132.947.252
|% -16,01
|
|HATEK
|8,33
|9.197.467
|% -10,14
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|IZMDC
|10,00
|221.005
|% -8,51
|
|TSPOR
|5,75
|76.391.416
|% -7,70
|
|THYAO
|14,22
|841.992.971
|% -1,04
|
|ASELS
|28,46
|665.898.013
|% 0,35
|
|IPEKE
|9,66
|475.967.744
|% 4,89
|
|KOZAA
|12,24
|428.660.185
|% 8,90
|
|HALKB
|6,71
|302.332.340
|% -1,61
|
|ODAS
|2,05
|247.901.481
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,24
|137.465.227
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,52
|167.171.181
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,18
|118.684.047
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|269.681.297
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8960
|7,9356
|% 0,77
|
|Frank
|6,2070
|6,2444
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6267
|1,6349
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,01
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,13
|58,13
|-1,18
|