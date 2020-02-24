***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:07
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821094
BIST
14:01113.715
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -3.114,74
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.703
14:016,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,1490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
14:016,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0477
|Açılış
|: 6,6490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:01333,42
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 11,40
|Açılış
|: 333,42
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.417.445
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,23
|6.043.116
|% 10,95
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,51
|150.188.728
|% -9,88
|
|AYCES
|10,66
|486.502
|% -9,66
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|THYAO
|13,72
|1.164.541.545
|% -5,51
|
|IPEKE
|10,58
|650.458.784
|% 8,51
|
|KOZAA
|13,04
|443.489.667
|% 3,99
|
|ASELS
|28,40
|396.481.708
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,72
|269.370.338
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,25
|161.988.492
|% -0,79
|
|ODAS
|2,10
|220.832.810
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,72
|269.370.338
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,21
|107.065.700
|% -1,63
|
|THYAO
|13,72
|1.164.541.545
|% -5,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9054
|7,9451
|% 0,42
|
|Frank
|6,2406
|6,2782
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6338
|1,6419
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|42,07
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,79
|
|Cumhuriyet
|2.203
|2.237
|71,00
|
|Tam
|2.196
|2.251
|68,56
|
|Yarım
|1.061
|1.089
|33,17
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,58
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|-2,03
|