***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 16:54
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824943
BIST
17:12109.314
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.501,41
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:126,1024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:126,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0582
|Açılış
|: 6,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:12330,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,15
|Açılış
|: 329,95
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.468.360
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.669.116
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,25
|176.634.169
|% 13,02
|
|EMKEL
|1,90
|1.969.974
|% 11,76
|
|UTPYA
|5,32
|18.412.002
|% 9,69
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|467,10
|2.012.515
|% -9,30
|
|GARFA
|4,73
|16.437.614
|% -8,86
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,21
|986.745.173
|% -4,27
|
|ASELS
|29,66
|617.639.057
|% -2,05
|
|EREGL
|8,81
|410.392.400
|% 0,69
|
|GARAN
|10,00
|359.872.184
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,43
|293.442.113
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|293.442.113
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|236.451.515
|% -2,80
|
|KARSN
|1,87
|191.188.663
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|126.107.789
|% -2,04
|
|THYAO
|11,21
|986.745.173
|% -4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9130
|7,9527
|% 0,15
|
|Frank
|6,5055
|6,5447
|% 1,07
|
|Riyal
|1,6223
|1,6304
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,40
|
|Altın Gr.
|328
|329
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.222
|36,00
|
|Tam
|2.162
|2.217
|19,00
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|9,19
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,80
|47,80
|-2,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2212, 25 kaybederek (% -2.10 ) 103, 324
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGSER, IHEVA, MRGYO, DESPC
-
17:21
BURCE, UTPYA, NATEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
DIRIT, ISKUR, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21GARFA
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 003 adet işlem