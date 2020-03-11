***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:19
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826941
BIST
14:05100.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -128,11
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:056,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:056,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
14:05330,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,70
|Açılış
|: 330,28
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,60
|110.602.623
|% 15,80
|
|RTALB
|2,21
|33.298.731
|% 15,10
|
|SELEC
|7,05
|74.991.625
|% 14,63
|
|ECILC
|3,78
|161.495.681
|% 13,51
|
|BIMAS
|57,25
|145.798.050
|% 11,60
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|611.663
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.576.769
|% -14,74
|
|TSPOR
|4,07
|192.810.214
|% -14,68
|
|ARMDA
|15,48
|557.183
|% -12,54
|
|ASELS
|25,38
|694.380.693
|% -2,01
|
|THYAO
|9,78
|431.218.536
|% -1,91
|
|GARAN
|9,47
|252.290.540
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,07
|192.810.214
|% -14,68
|
|GSRAY
|2,31
|178.729.143
|% -10,12
|
|IHLGM
|1,13
|106.004.425
|% -5,04
|
|ODAS
|1,59
|150.162.735
|% -7,56
|
|ADESE
|1,29
|108.749.086
|% 3,20
|
|CEMAS
|0,93
|80.923.318
|% -7,00
|
|GSRAY
|2,31
|178.729.143
|% -10,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9504
|7,9903
|% 0,29
|
|Frank
|6,5648
|6,6044
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6381
|1,6463
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,76
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|19,41
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|9,39
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|36,07
|36,07
|-1,15
|