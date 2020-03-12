***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 14:00
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827448
BIST
14:1996.344
En Yüksek
|Değişim
|: -4,58%
|| -4.622,67
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:196,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2465
En Düşük
6,2064
14:197,0133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,9990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:19328,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,15
|Açılış
|: 328,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.930.848
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|274.844.278
|% 19,80
|
|DEVA
|11,88
|183.620.693
|% 19,52
|
|SELEC
|8,82
|133.053.690
|% 19,51
|
|ECZYT
|13,07
|115.057.144
|% 18,60
|
|IHEVA
|2,55
|6.438.550
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,10
|16.881.925
|% -19,19
|
|HUBVC
|16,26
|47.500.468
|% -18,70
|
|TSPOR
|3,52
|144.158.181
|% -18,14
|
|RYSAS
|4,68
|36.361.313
|% -17,75
|
|ASELS
|25,08
|533.441.739
|% -4,13
|
|THYAO
|8,89
|386.970.712
|% -7,49
|
|ECILC
|4,78
|274.844.278
|% 19,80
|
|GARAN
|9,04
|215.844.325
|% -5,64
|
|MGROS
|22,20
|195.632.801
|% -3,39
|
|IHLGM
|0,99
|125.640.798
|% -11,61
|
|ODAS
|1,42
|137.971.825
|% -11,80
|
|CEMAS
|0,79
|57.273.478
|% -14,13
|
|KARSN
|1,40
|93.827.083
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,16
|76.540.951
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9323
|7,9721
|% -0,09
|
|Frank
|6,6198
|6,6597
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6576
|1,6659
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|3,33
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|-14,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-15,74
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,61
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,41
|33,41
|-2,38
|